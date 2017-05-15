Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz görüntülerle ilgili olarak, "En dikkat çekici olan fren lambasının yanmaması" ifadelerini kullandı. Topuz, midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerektiğini, ölen ve yaralananların toplamının bu rakamı aştığına dikkati çekti.

Bir yolcu otobüsünün araç kamerası görüntüsünde, midibüsün Sakar Geçidi'nde viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının yanmadığı görülüyor.Görüntülerde midibüsün önce sağ, sonra sol şeride geçip bölünmüş yolun orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle yolda lastik izleri görülürken ilk vurduğu yerde bazı yolcuların yola savrulduğu ve minibüsün uçurumdan düştüğü görülüyor.

BAŞSAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Marmaris Yolu’ndaki Sakar Geçidi’nde 24 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı Topuz, "Kazayla ilgili görüntüyü izledim. Midibüs hızlı bir şekilde seyir halindeyken yanındaki aracı solluyor. En dikkat çekici olan ise fren lambasının yanmaması. Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen midibüs üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesi yapılacak" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, feci kazayla ilgili soruşturmanın derinleştiğini söyledi. Midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerektiğini belirten Başsavcı Topuz, ölen ve yaralıların toplamının bu rakamı aştığına dikkati çekti. Topuz, "Araç sahibi B.Ç. yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konuldu" dedi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ NOKTA...

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, kazaya karışan araç üzerinde bilirkişilerden oluşan bir heyetin kapsamlı bir inceleme yapacağını belirterek şunları söyledi: "Olayın soruşturması ile ilgili başsavcılığımızca gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, gece boyunca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit ve ölü muayene ve otopsi işlemleri, 3 Cumhuriyet Savcısı ve 3 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel nezaretinde ara verilmeksizin Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nde devam etti. Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen midibüs üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesi yapılacak. Soruşturma dosyasına trafik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan raporlar temin edildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Kazayla ilgili görüntüyü izledim. Midibüs hızlı bir şekilde seyir halindeyken yanındaki aracı solluyor. En dikkat çekici ise fren lambasının yanmaması. 24 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması olayı ile ilgili soruşturmayı derinleştirdik. Midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerekirken, ölen ve yaralıların toplamı bu rakamı aşıyor. Araç sahibi B.Ç., yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konuldu" dedi.

Öte yandan kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur’un tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Bircan Kıran’in isteği üzerinde İzmir’deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Nehirbebek ile birlikte toplam 10 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla-Antalya karayolunun Sakar Geçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.