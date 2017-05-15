Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı Beach Parkta’ta bulunan 10 ile 11 numara arasındaki plajda bugün Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar zehirli deniz anası ile karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi ile plaj çalışları bir sopa ile ölü deniz anasını kıyıya çıkardı. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan zehirli deniz anası çöpe atıldı. Geçtiğimiz haftada Lara sahilinde de zehirli deniz anası bulunmuştu. Uzmanlar, Antalya kıyılarında sıkça görülmeye başlayan deniz anası türünün zehirli olduğu belirtti. Uzmanlar, "Kesinlikle yüzücülerin, dalgıçların, balıkçıların buna çıplak elle vücutlarıyla temas etmemelerini öneriyoruz. Temas edilmesi durumunda, temas edilen bölge deniz suyuyla yıkamamalı, eller gözlere sürülmemeli. Teması vücutta yaralanma, şişlik ve kızarıklığa yol açıyor.” Deniz anasının Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz sahillerine ulaştığı düşünülüyor.