Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi’nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, 6 nolu caddede seyreden 27 E 4232 plakalı otomobil, sürücüsü Tuğba D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir inşaatın önündeki 6 metrelik demire çarpmıştı. Kazanın etkisiyle aracın ön camından giren 4 milimetre kalınlığındaki demir aracın yolcu koltuğunda bulunan 24 yaşındaki Hande Karaoğlan’ın boğazına saplanmış, genç kız itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi devam eden Karaoğlan, bugün fenalaşarak 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.