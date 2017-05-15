Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'a bağlı Reşadiye köyünden Şile istikametine giden 34 RJH 94 plakalı R.S. idaresindeki okul servis minibüsü ile karşı yönden gelen G.A. yönetimindeki 34 KRZ 53 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kamyon daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan N.Z. yönetimindeki 34 BD 1792 minibüse çarparak devrildi.



Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri ve itfaiyeye durumu bildirdi. Minibüs içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan N.Z, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. N.Z'nin kullandığı minibüste bulunan yaralılar Sait Bayraktar ve Orhan Kur da hastaneye kaldırıldı.



Öğrenci servisindeki 8 öğrenci de Çekmeköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.