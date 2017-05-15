Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, geçen yıl kaybolan 17 yaşındaki Kadriye Gündeş ile ilgili kornuk gerçekği annesi itiraf etti.Bayındır'ın kırsal Furunlu Mahallesi'nde yaşayan Ercan - Necla Gündeş Çifti'nin dört çocuğundan Kadriye Gündeş, geçen 25 Ağustos'ta annesine, umreden dönen eşinden Kuran-ı Kerim dersi aldığı mahalle bakkalı 65 yaşındaki Mehmet Liv'in evine gideceğini söylerek saat 10.00'da iki kardeşiyle birlikte evden çıktı. Genç kız, kardeşlerini, evlerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki demiryoluna geldiklerinde evlerine gönderdi.





İddiaya göre, dönerken arkalarına bakan kardeşlerine taş atan Gündeş, onları bakmamaları için de uyardı. Ancak genç kızın uzun süre eve dönmemesi üzerine merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Saat 22.00'yi gösterdiğinde kızlarının başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenen, köylerden süt toplama işiyle uğraşan baba Ercan Gündeş, eşiyle birlikte kayıp başvurusunda bulunmak üzere polis merkezine gitti.







Gündeş Çifti'nin polise gitmesinden bir saat sonra ise genç kızın kaybolduğu yerin yakınında Bakkal Mehmet Liv'in cesedi bulundu. Av tüfeğiyle intihar ettiği belirlenen Liv, ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gündeş Çifti, eşi kızlarına bir yıldır Kuran-ı Kerim dersi veren Bakkal Liv'in ölümünü, polis merkezinin karşısındaki hastaneye gelen ambulanstan öğrendi.





TELEVİZYONDAN YARDIM İSTEDİ

Ortadan kaybolduktan sonra cep telefonundan Aydın'ın Germencik İlçesi'nden sinyal alınan kızlarından günlerdir haber alamayan Gündeş Ailesi, perişan oldu. Gündeş Çifti, Kaybolan Çiçekler programına katılıp kızlarının bulunmasını istedi.





HAMİLE ÇIKTI

Jandarmanın yaptığı araştırmada Kadriye Gündeş'in ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testleri sonucunda iki aylık hamile olduğunun belirlendiğini tespit etti. Ortadan kaybolan Gündeş, güvenlik güçleri ve ailesinin tüm aramalarına rağmen halen bulunamazken, mahallede genç kızın öldürülüp, ilişkisi olduğu ileri sürülen intihar eden Liv'in mezarı üzerine gömüldüğünün ilçede konuşulması üzerine Serkan Liv, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurdu. Serkan Liv, dilekçesinde babasının mezarının açılıp, iddiaların araştırılmasını istedi.





ANNE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Canlı yayına katılan 17 yaşındaki Kadriye'nin annesi Necla Gündeş, 63 yaşındaki bakkal Mehmet Liv tarafından 12 yaşından bu yana cinsel tacize uğradığını ve kendisinin de bu durumu yıllardır bildiğini de itiraf etti.



Daha sonra ise yaşananları şöyle anlattı: "Bakkal Mehmet Liv'in yıllardır Kadriye'yi istismar ettiğini öğrenen Kadriye'nin amcası Ergun ve arkadaşı Olcay, bakkal Mehmet'e şantaj yapmaya başladı. Kadriye'nin annesi Necla ve ağabeyi Necati'ye göre; şantajcılar bu yolla bakkal Mehmet Liv'den binlerce lira sızdırdılar."



Kadriye'nin annesi Necla'nın kan donduran itirafları bununla da kalmadı. Kızının amcası tarafından da istismara uğradığını belirten Necla Gündeş,olay gününü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.





'KESİLMEYE GİDEN KURBAN GİBİYDİ...'

Necla Gündeş "' O gün kızım kesilmeye giden kurban gibiydi" dedi. Bugüne kadar amca Ergun tarafından tehdit edildiği için konuşamadığını belirten Necla, ''itiraf ettim, rahatladım'' dedi.



Amca Ergun'un cinayetlerden sonra üzerine kan bulaşan gömleğini de kendisine yok ettirmek istediğini belirten Necla Gündeş, ''O günah gömleğine dokunmadım'' dedi.



Canlı yayında yaşanan bu kan donduran itiraflardan sonra Bayındır Savcılığı Kaybolan Çiçekler stüdyosunda bulunan Kadriye'nin annesi Necla ,ağabeyi Necati, Bayındır Furunlu köyünde bulunan babası Ercan, amcası Ergun ve arkadaşı Olcay gözaltına alındı.