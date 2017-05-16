Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükbaş hayvan sayısı ve süt üretiminde liderliği elinde bulunduran Konya’da, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 400 bine yakın hayvan üzerinde “Süt ve Besi Verimi” araştırması yaptı. Araştırmaya göre, sığırlarda belirli aralıklarla yapılan ayak ve tırnak bakımı, hayvanın genel sağlığına önemli katkı sağlıyor. Yılda iki defa tırnak bakımı yapılan ineklerde yüzde 25’e yakın daha fazla süt elde ediliyor. Ayak ve tırnak bakımı yaptırmayan yetiştiricilerin, hayvanın ayak hastalığının şiddetine bağlı olarak zararı (süt ve besi verim kaybı) 865 liraya mal oluyor. Tırnak problemi olan hayvanların ekonomiye toplam zararı ise 75 milyon 571 bin 655 liraya ulaşıyor.