Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bingöl'den İstanbul'a gidecek olan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Polis otoyolda ihbar edilen otobüsü durdurdu. Otobüste "Aslan" isimli hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek, yapılan aramada bagajda bulunan bir sırt çantasına tepki verdi. Sırt çantası bagajdan çıkartılıp açıldığında içinde 2 kilo 200 gram esrar olduğu görüldü. Esrara el konulurken, sırt çantasının sahibi üniversite öğrencisi de gözaltına alındı. Daha sonra otobüsün İstanbul'a gitmesine izin verildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Öğrencinin sırt çantasında 2 kilo 200 gram esrar çıktı
16.05.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir öğrenciye ait sırt çantasında 2 kilo 200 gram esrar bulundu.
Etiketler : adana,esrar,uyuşturucu,sırt çantası,
473844 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473844.aspx
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