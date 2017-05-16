Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bingöl'den İstanbul'a gidecek olan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Polis otoyolda ihbar edilen otobüsü durdurdu. Otobüste "Aslan" isimli hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek, yapılan aramada bagajda bulunan bir sırt çantasına tepki verdi. Sırt çantası bagajdan çıkartılıp açıldığında içinde 2 kilo 200 gram esrar olduğu görüldü. Esrara el konulurken, sırt çantasının sahibi üniversite öğrencisi de gözaltına alındı. Daha sonra otobüsün İstanbul'a gitmesine izin verildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.