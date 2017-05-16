Malatya'da Kanalboyu Caddesi'ndeki bir kafeteryada işletme sahipleri ve bir grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan Erdinç Barutçu isimli genç kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde 56 gün sonra hayatını kaybetti. Barutçu'nun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Kafedeki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16.05.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da 20 Mart'ta bir kafeteryada yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Erdinç Barutçu, 56 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Etiketler : malatya,haberler,silahlı saldırı,
473863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473863.aspx
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