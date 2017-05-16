Sultangazi'de Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis bölgede operasyon başlattı. Operasyonda yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ele geçirildiği öğrenildi. Şahin'in bıçıklanmasının ardından çıkan olaylarda da yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Sultangazi'de bir kişinin öldüğü olayla ilgili yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı
16.05.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Afgan uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polisin yaptığı operasyonlarda yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,sultangazi,haberler,yaralı,gözaltı,
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