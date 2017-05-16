Sultangazi'de  Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis bölgede operasyon başlattı. Operasyonda  yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ele geçirildiği öğrenildi. Şahin'in bıçıklanmasının ardından çıkan olaylarda da yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. 