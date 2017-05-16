Edinilen bilgiye, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Derinkuyu kırsal Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, bir bölümü toprağa gömülü halde yelek görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde bulunan yeleğin üzerinde 9 kilo 190 gram patlayıcı olduğunu belirledi. Kontrollü bir şekilde imha edilen yeleğin hangi örgüt tarafından toprağa gömüldüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da canlı bomba yeleği ele geçirildi
16.05.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da toprağa gömülü vaziyette canlı bomba yeleği bulundu.
Etiketler : şanlıurfa,canlı bomba,canlı bomba yeleği,
473908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473908.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER