Elazığ'da babalarından devraldıkları  güvenlik korucusu görevini sürdüren iki kadın, Vatan için eli tetikte, gözü  ufukta nöbet tutuyor. İkisi de 20 yaşında olan Hilal  Biçer ve Sümeyra Karabulut, diğer  güvenlik korucularıyla Elazığ kırsalında görev yapıyor. Aldıkları zorlu eğitimin  ardında babalarının yıllarca görev yaptığı dağları arşınlayan Biçer ve Karabulut,  ekip arkadaşlarının da takdirini kazanıyor. Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza  mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor. Hilal Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının en büyük  çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum  ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine  girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim."  diye konuştu.

Güvenlik korucusu başvurusunun kabul edilmesi ile eğitime çağrıldığını  ifade eden Biçer, şunları dile getirdi: "Eğitimlerde erkeklere oranla biraz zorlandık. Süründük, şınav çektik,  araziye çıktık, atış yaptık. Bunların sonucunda güzel bir şey elde ettiğimizi  düşünüyoruz. Erkek güvenlik korucusu arkadaşlarla intikale çıkıp, arazi araması  yapıyoruz. Vatan nöbetinin erkeklere özgü olmadığını göstermek için buradayız."

"ÇOCUKLARIMIN BU GÖREVİ YAPMASINI ÇOK İSTERİM"
Sümeyra Karabulut da  babasının çocuklarından en azından birinin  güvenlik korucusu olması arzusunu yerine getirmenin gururunu yaşıyor. Babasına haber vermeden yaptığı güvenlik korucusu başvurusunun kabul  edildiğini ifade eden Karabulut, "Diğer kardeşlerimin hepsinin kendine göre  işleri var. Ben de bu mesleğe talip oldum. Güvenlik korucusu olmayı istiyordum.  Alımlar olduğunu duydum ve başvuru yaptım. Alındığımı duyunca gelip babama  müjdeyi verdim." dedi.

Karabulut, bir ay boyunca gördükleri eğitimlerde en başarılı oldukları  kulvarın atış eğitimleri olduğunu vurgulayarak, "Bu görev kadınlar için zor  olabilir ama biz vatan aşkı gözüyle baktığımız için bize kutsal olarak görünüyor.  Hiç korkmuyoruz. Bu görev bana babamdan kalan bir görev. Ben de ileride  çocuklarımın bu görevi yapmasını çok isterim çünkü çok kutsal bir görev."  değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN KORUCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"
Biçer ve Karabulut'un bulunduğu timin sorumlusu güvenlik korucusu başı  Yılmaz Üner, kadrolarına yeni ve genç güvenlik korucularının katıldığını  belirtti. Emekli olan korucu arkadaşlarının çocuklarının bayrağı devralmasına  sevindiklerini belirten Üner,  "Bunların içerisinde kız kardeşlerimiz de var. Hep  beraber o hainlere karşı savaşacağız. Dökülen her şehit kanının hesabını o  hainlerden soracağız. Kadın korucularımızla gurur duyuyoruz. Aynı şekilde bu  görevi yapacağımıza inanıyoruz. Bir erkek ne yapıyorsa kadının da aynısını  yapacağına inanıyorum. Askerimiz, polisimiz ve korucumuz omuz omuza verdikten  sonra biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Bunda komutanlarımızın bize katkısı da  çok büyük." sözlerine yer verdi.