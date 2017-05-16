Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçede terör örgütü adına faaliyet gösterdiklerine dair haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile örgüt üyesi oldukları yönünde bilgiler bulunan 14 kişinin yakalanması için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve Manisa'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çeşme, Urla ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerindeki operasyonda, aralarında kamu kurumlarında memur olanların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.