İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 zanlı  yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçede terör örgütü adına faaliyet  gösterdiklerine dair haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile  örgüt üyesi oldukları yönünde bilgiler bulunan 14 kişinin yakalanması için Çeşme  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve Manisa'da eşzamanlı operasyon  düzenlendi. Çeşme, Urla ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerindeki operasyonda,  aralarında kamu kurumlarında memur olanların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına  alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.