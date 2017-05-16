Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan  sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç, yakınları ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Erkan Okan,  Burcu Çağlayan'ın, İbrahim Tokgöz ile arkadaş olduğunu ve zaman zaman Tokgöz'ün  evine gidip orada kaldığını, ikili arasında bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Olay  günü Çağlayan ile Tokgöz arasında bir tartışma yaşandığını belirtilen Okan, daha  sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve karşılıklı mücadele yaşandığını  vurguladı.

Savcı Okan, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanağı, otopsi tutanağı,  olay yeri inceleme raporları ve görüntüleri içeren CD'ler, telefon kayıtları,  telefon mesaj tespit tutanakları, Ulusal Kriminal Büro'nun olay değerlendirme  raporu, diğer deliller ve tanık ifadeleri dikkate alındığında, sanık İbrahim  Tokgöz'ün Burcu Çağlayan'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek, kasten öldürme"  suçundan en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sanık Murat Ergüç'ün de Burcu Çağlayan'ın kasten öldürülmesinde  İbrahim Tokgöz'ün fiili eylemine iştirak ettiğini belirten savcı Okan, Ergüç'ün  indirim yapılmadan "Kasten öldürmeye yardımda bulunma" suçundan  cezalandırılmasını istedi.

Son savunması alınan Tokgöz, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep  etti. Sanık Ergüç de bir sözünün olmadığını dile getirdi.Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların  üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter her türlü  şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar  tarafından işlendiğinin sabit olmadığına karar vererek, sanıkların ayrı ayrı  beraatlarına karar verdi.Bir deri mağazasında mankenlik yapan 22 yaşındaki Burcu Çağlayan,  Fener Mahallesi'nde Temmuz 2010'da, İbrahim Tokgöz'ün (34) 5'inci kattaki evinin  balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Savcının 4 yıl süren araştırması sonunda  İbrahim Tokgöz hakkında "kasten öldürme", arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise  "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava  açılmıştı.