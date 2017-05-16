Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Ofisi, Sudan'ın Darfur eyaletinde yaşam mücadelesi veren hem bölge halkına hem de Güney Sudanlı mültecilere yardım eli uzatıyor.

Açlık, kuraklık ve iç savaşın etkisinde olan Güney Sudanlılar hayatta kalabilmek için Sudan'a sığınmaya devam ederken özellikle Darfur, milyonlarca Güney Sudanlıya ev sahipliği yapıyor.

TİKA Hartum Ofisi de Darfur eyaletlerinin tamamında (Doğu, Batı, Kuzey, Güney ve Orta Darfur) eğitimden su kuyularına, tarımdan sağlık hizmetine kadar farklı alanlarda geliştirdiği projelerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyor.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, bölgedeki yardım çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki her projenin halkta karşılık bulduğunu belirtti.

Güngenci, "Sudan resmi makamlarının verilerine göre TİKA, bölgede istihdamı sağlıyor, açlık ve kıtlığın çözümü noktasında hayati rol oynuyor. Başkanlığımızın öncülüğünde yaptığımız projelerle yerel halkta Türkiye algısını güçlendiriyoruz." dedi.

"500 bin Darfurlunun göçünü Türkiye önledi"

Güngenci, ülkede hayata geçirdikleri tohum projesi kapsamında da yaklaşık 300 ton farklı meyve ve sebze tohumunu halka dağıttıklarını bildirdi.

Bu projenin bölgedeki insanları kendi topraklarına bağladığına işaret eden Güngenci, "Tarımla geçimini sağlayan 500 bin Darfurlunun göçünü Türkiye önlemiştir. Verimli toprakları olan Sudan'ın tarımsal potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak istiyoruz. Şu anda da arıcılık, fidancılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği alanlarında eğitim ve ekipman desteğinin planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların güçlenmesi hedefleniyor

Güngenci, mülteci kamplarında gıda yardımı yaptıklarını ve su kuyuları açtıklarını aktararak, asıl amaçlarının ise buralarda kalıcı ve eğitici çalışmalara imza atmak olduğunu vurguladı.

TİKA'nın, kamplarda kalan Güney Sudanlı kadınların gelişmesi için yeni bir projeye daha başlayacağına dikkati çeken Güngenci,"Açlık ve kuraklık yaşayan milyonlarca Güney Sudanlı, Sudan'a göç etti. Bunların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadınların güçlenmesi için yakında başlatacağımız proje önemli. Kamplarda kalan kadınlara, tekstil ve konfeksiyon projesi çerçevesinde dikiş makineleri ve kumaşlar dağıtacağız. Onlar da yöresel kıyafetler dikerek kazancını sağlayacak. Başkanlığımızın onayının ardından projemizi faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Güngenci, Sudan kırsalında ve sığınmacı kamplarında artan anne ölümlerine işaret ederek, bunun önüne geçmek amacıyla "yerel ebeler" yetiştirdiklerini anlattı.