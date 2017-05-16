Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'taki insani yardım faaliyetleri çerçevesinde Süleymaniye kentindeki engelli 400 kişiye gıda paketi dağıttıklarını belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte muhtaç ailelere verecekleri gıda yardımlarının da artacağını belirten Yılmaz, "Bu yıl yine Ramazan ayının gelmesi vesilesiyle çeşitli yardım faaliyetlerimiz olacaktır. Hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Yılmaz, Musul'dan kaçan iç göçmenler başta olmak üzere, çadır kamplarda yaşam mücadelesi verenler ve bölgedeki diğer tüm ihtiyaç sahiplerine tüm imkanları seferber ederek yardım sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.