Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada iki kişi öldü. Olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katından gelen patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinde iki ceset bulunduğunu belirtti.



Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü dile getiren Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. İki kişi öldü, biri kadın biri erkek. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu.



Bu arada, olayda yaşamını yitiren kadının isminin Nurcan, erkeğin isminin ise Mustafa olduğu, söz konusu kadının gece kulüplerinde çalıştığı öğrenildi.