Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bostancı’da metro çalışması sırasında bir kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel ortaya çıktı. Polis, kuyumcuyu soymak için kazıldığı değerlendirilen tünelin kim ya da kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Dudullu-Bostancı metro çalışmasının yapıldığı Ali Nihat Tarlan Caddesi’nde işçiler, Bostancı’da elektrik telleri için kazı yaptıkları sırada bir tünelle karşılaştı. İşçiler yaptıkları incelmede tünelin bölgedeki bir kuyumcuya doğru ilerlediğini tespit etti. İşçiler bunun üzerine durumu polis ekiplerine ve kuyumcuya bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede iki yöne açılan tünelin bölgede bulunan bir kuyumcunun yakında durduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tünel içerisinde ve çevresinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 7 metre ileriye açılan tünelin caddede bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi. Kuyumcuya ulaşmaya 2 metre kaldığı belirlenen tünelin diğer ucunun da yolun karşı tarafına gittiği görüldü. Tüneli kazanların tespit edilmesi için çalışma başlatan polis ekiplerinin caddede zıhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Metro çalışmasında çalışan Gökhan Keser, “Çalışma yaparken önce bir delik gözüktü. Sonra o kısım çöktü. İçine girince iki tünel gözüktü. Bir tanesi kuyumcuya doğru çıkıyor. Diğeri öbür tarafa. Burada birde dövizci var. Sonra durumu kuyumcuya bildirdik” diye konuştu.

Kuyumcunun sahibi Yaşar Güder, “Metro çalışması sırasında işçiler fark ederek bize bildirdi. Tünel dükkanın iki metre yakınına yaklaşmış. Tünelin geliş istikametine baktığımızda hedef dükkan. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı” dedi.