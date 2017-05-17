Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazın yaklaşmasıyla gözler, Bodrum'daki mekanların ücretlerine çevrilirken bir kazık haberi İstanbul'un gözde yeri Büyükada'dan geldi... İstanbullular'ın yanı sıra yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Büyükada'daki bazı mekanlar, müşterilere attığı kazıkla Bodrum'un 50 TL'lik lahmacununu solladı! Yemeğin yanında verdiği yarım sepet ekmeğe 20 TL fiyat yazan Büyükada restoranları, "Büyükada Bodrum'la yarışıyor" dedirtti. Hesapları küçük oyunlarla şişiren restoranların hesaba itirazda verdiği tepkiler ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

YEMEK YEMEYENE İÇECEK YOK!

Takvim'den Betül Alaken'in haberine göre garsonların hesaba itiraz olduğunda bir anda kalabalık oluşturup masaya gelmeleri, Büyükada'daki hizmet anlayışını sorgulattı. Restoranların yanı sıra kafelerin müşterilerine "Bir şey yemiyorsanız çay, meşrubat veremeyiz. Ya bir şey yeyin ya da masadan kalkın" şeklindeki yaklaşımları da turistlerin tepkisine neden oluyor. Sadece mekanlar değil umumi tuvaletlerle büfelerde satılan su ve sigara fiyatlarının dahi İstanbul'un diğer tüm ilçelerine oranla yüksek olması, büyük tepki çekiyor. Bu arada hafta sonları günlük ziyaretçi sayısı 1 milyona kadar çıkan Büyükada'daki zabıta sayısının da sadece '4' olması, turistlerin yaşadığı sıkıntıları çözmekte etkili olamıyor.

BÜYÜKADA'DA 20 LİRA EKMEK PARASI

Türkbükü Maça Kızı'nda lahmacun ve ayranın 75 TL'ye satılıyor olması, Gündem olmuştu. Bir tabak mantının 60 TL'ye servis edildiği Bodrum'un ardından şimdi de Büyükada'da yarım sepet ekmeğin fiyatı uzun süre konuşulacağa benziyor. Çünkü buradaki mekanlarda 1 TL'lik ekmek, 20 TL'ye satılıyor!

UÇAK FİYATINA FAYTON

Atlara yapılan işkence yüzünden sürekli gündemde olan Büyükada'daki faytonlar, herkese farklı uygulanan fiyat anlayışıyla da turistleri pes ettiriyor. Fayton durağındaki fiyat listesinde Lunapark Meydanı '35 TL' olarak belirtilirken bu fiyat, faytoncular tarafından '50 TL' olarak müşteriye söyleniyor. Yani Büyükada'da faytonla kısa bir tur, yurt içindeki bir uçak parasıyla eşdeğer...

ÖZERK İSYAN ETTİ

Tuğba Özerk de Büyükada'daki kazığa şöyle isyan etti: "Son dönemdeki fahiş fiyatlar, vatandaşı Büyükada'dan uzaklaştırdı. Bu fiyatlar bir denetim altına alınmalı. Eskiden Büyükada'da gidip balık keyfi yapardık. Abartılı fiyatlardan artık insanlar bunu da yapamıyor. Yakın çevremdeki birçok kişi, fiyatlardan şikayetçi."

Bade İşçil de ailesiyle Büyükada'da yaşamaktan pes edip Nişantaşı'na taşındı.

FİYATLAR UÇTU

1 TL'lik umumi tuvalet 2 TL

50 kuruşluk su 3 lira

13.5 TL'lik sigara 16 TL

10 TL'lik dondurma 15 TL

Izgara balık ve salata Beşiktaş Çarşı'da 35 TL, Büyükada'da 70 TL