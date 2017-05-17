Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Walt Disney’in CEO’su Bob Iger, korsanların şirketin sistemine sızarak henüz gösterime girmeyen filmlerinden birini ele geçirdiğini belirtti. Iger, korsanların şirketten fidye istediğini, ödenmemesi durumunda ele geçirdikleri filmi 20’şer dakikalık bölümler hâlinde internette yayınlamakla tehdit ettiklerini dile getirdi. Şirketin istenilen parayı ödemeyi reddettiğini kaydeden Iger, polise başvurduklarını söyledi. Iger, çalınan filmin adını açıklamadı. Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesi ise filmin ABD’de 26 Mayıs’ta gösterime girmesi planlanan “Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz” olduğunu ileri sürdü.