Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) ile denetim ve danışmanlık şirketi EY arasında "İstanbul Akıllı Şehir Vizyonu, Stratejisi ve Yol Haritası Projesi" iş birliği anlaşması imzalandı.

"AKILLI TEKNOLOJİLER HER ALANDA İSTANBUL'DA UYGULANACAK"

İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Dünya Akıllı Şehirler Fuarı'nda gerçekleştirilen imza törenindeki konuşmasında, "Geleceğin akıllı şehirlerine vurgu yaparken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan bu yana akıllı teknolojilerin her alanda İstanbul’da uygulanmaya başlandığını hatırlatmamız gerekir. Bugün İSBAK bünyesinde 'Akıllı Şehrin Mimarı' sloganıyla uygulamaya geçirdiğimiz Akıllı Şehir Projesi ile şehirde yaşayan insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizin peşine düşmüş bulunuyoruz." diye konuştu.

Alyürük, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2023 vizyonu çerçevesinde, yaşanılabilir bir kent hayatı için Akıllı Şehir Projesi başlattığını vurgulayarak, projenin sadece bir mobil uygulama veya bir sistem olmadığını göstermek için, projenin başlangıcında uzun soluklu bir danışmanlık projesine başlandığını belirtti.

"İLK FAZ DÖRT AYDA TAMAMLANACAK"

Alyürük, "Bu İstanbul'un 2023 yolculuğu, proje de bu yolculukta bir adım. Projenin ilk fazını dört ayda tamamlama planımız var. Önümüzdeki dönemde, orta vadeli projelerle İstanbullulara yansıyan çözümleri göreceğiz. İstanbul, gelecekte dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olmaya hazırlanıyor."