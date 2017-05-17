Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan yaşayan Cripe, nisan ayında okuldayken aniden yere yığılmış ve hayatını kaybetmişti. Arkadaşları, Davis Allen Cripe'ın iki saat içinde bir latte, büyük bir kafeinli gazlı içecek ve bir enerji içeceği tükettiğini söylemişti.

ÖLÜMÜ KAFEİN KAYNAKLI

Adli tıp raporunda, daha önceden bir kalp rahatsızlığı olmayan Cripe'ın ‘muhtemel ritim bozukluğuna yol açan kafein kaynaklı bir kalp sorunundan' hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Raporu hazırlayan adli tıp uzmanı Gary White, ‘kafein aşırı dozu' gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylese de, kafeinin çok kısa sürede tüketilmesinin ritim bozukluğuna yol açtığını belirtti.