Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Şüpheli olarak E.A. isimli şahıs aranıyor. E.A.'nın eşi Yasemin A., kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behran Yıldız'ı öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.
Konya'da vahşet! Evden 3 ceset çıktı...
17.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Etiketler : konya,cinayet,ceset,ev,haberler,
474182 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474182.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER