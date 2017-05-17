Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Şüpheli olarak E.A. isimli şahıs aranıyor. E.A.'nın eşi Yasemin A., kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behran Yıldız'ı öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.