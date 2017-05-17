Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Hükümeti turistik tesis, otel ve restorana dönüştürmek şartı ile 100'den fazla tarihi yapıyı hiçbir ücret almadan yeni sahiplerine dağıtmaya hazırlanıyor.

İtalya Hükümeti tarafından ücretsiz dağıtılacak olan tarihi yapıların tamamı tırmanış ve bisiklet rotaları üzerinde bulunuyor.

Tarihi yapıların yeni sahipleri restorasyon masraflarının tamamından sorumlu olacak.





TURİST SAYISINDA ARTIŞ HEDEFLENİYOR

İtalya Hükümeti Emlak Konut ve Kültür Varlıkları Bakanlığı turizmin gelişmediği bölgelerde bulunan bu tarihi yapıların restorasyonu ile beraber turist sayısında artış olmasını öngörüyor.

Tarihi yapıları restorasyon şartı ile ücretsiz almak isteyenlerden 40 yaş altında olması ve daha önce kültürel faaliyetlere bağış yapması şartı aranıyor.





Tarihi yapıları ücretsiz almaya hak kazanan başarılı girişimcilerle ilk olarak 9 yıllık bir ön sözleşme yapılacak.

9 yılın ardından başarılı bir girişimi hayata geçirdiğini kanıtlayan kişiler sözleşmeyi 9 yıl daha uzatabilecek.