Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Soma İlçesi'nde yaşayan Ersun ve Esin K.'nın Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde dedesinin yanında kalan kızları Döndü K., geçen 29 Nisan'da eğitim gördüğü liseden eve dönmedi. Döndü K. için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı, genç kızın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşarak polis ile irtibata geçti. Döndü K., dün akşam saatlerinde Şişli İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iddiaya göre sevgilisiyle buluştuğu sırada bulundu. Genç kız, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

