Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, uyuşturucu sevki yapılacak aracı tespit ederek takip etti. Aracın merkez Sürsürü Mahallesi'nde bir adrese girdiğini tespit eden polis şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.