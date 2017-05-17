Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akkuyu Ortaokulu öğrencisi M.S. (13) pazartesi günü okula gitti. Beden eğitimi dersinde eşofman giymek için soyundukları sırada öğrenciler M.S.'nin sırtında morluklar gördü. Arkadaşları M.S.'ye sorduğunda ise üvey annesinin kendisini Anneler Günü'nde hediye almak için evden 1 lira aldığını öğrenince odunla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine M.S.'nin arkadaşları olayı öğretmenlerine anlattı. Olayı öğrenen öğretmenler ise hemen polise haber verdi.Okula gelen Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, çocuğu alarak adli tıp birimine götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun sırtında izlere rastlandı. Çocuk, emniyete götürülerek psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle evde masanın üzerinden üvey annesi S.S.'ye hediye almak için 1 lira aldığını annesinin bunu fark edince kendisini odunla dövdüğünü söylediği ileri sürüldü. Bu ifade üzerine anne, polis tarafından evden alınarak polis merkezine getirildi. Anne S.S. oğlunun kendisine hediye almak için para aldığını bilmediğini, sadece kendisinden izinsiz para aldığı için kızdığını darp etmediğini iddia etti. Bunun üzerine çocukla psikolog tekrar görüştüğünde çocuk ifade değiştirerek para aldığı için annesinin kendisine bir iki tokat attığını sırtındaki izlerin düştüğü için olduğunu söylediği ileri sürüldü. Anne S.S, bu ifadenin üzerine serbest bırakılırken çocuk da ailesine verildi.



Okuluna devam eden M.S. evden izin almadan 1 lira alarak annesine Anneler Günü'nde sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Annemin kendisine hediye alacağımdan haberi yok. Bu nedenle bana kızdı. Suratıma bir iki tokat attı. Sırtıma odunla vurmadı ben yalan söyledim" dedi.