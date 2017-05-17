Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet İksamuk, evlerinin yanında sulama amaçlı yapılan yapay gölete düşen kuzuyu fark edince suya atladı. Yüzme bilmediği belirtilen İksamuk, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gölettin yanında İksamukun elbisesi ve ayakkabısını gören yakınları, durumu Jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada gölete giren mahalle sakinleri, yaptıkları aramada suya düşen kuzu ve Ahmet İksamukun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.