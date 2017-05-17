Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 'Huzurlu Sokaklar' adı altında uygulama yaptı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda özellikle sürücüleri rahatsız eden dilenciler, cam silen ve mendil satan çocuklara yönelik uygulama yaparak, çeşitli bölgelerde aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu dilencilerin kimliklerini inceledi.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 14 BİN LİRA ÇIKTI

Çocuklarını kullanarak dilenen dilencilerin üzerinden çıkan paralara tutanakla el konulurken, bir dilenciden yaklaşık 14 bin lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paralar polisleri şaşırttı. Paraların hazineye devredileceği belirtildi.

Polis merkezlerinde haklarında işlem yapılan dilencilere 200 lira para cezası kesilirken, küçük yaşta çocuklarını çalıştıran ailelere de cezai işlem uygulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edilen çocukların, tekrar satıcılık yapması halinde çocukların koruma altına alınacakları ailelere bildirildi. 'Huzurlu sokaklar' adı verilen uygulamanın devam edeceği belirtildi.