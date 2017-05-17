Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Kalekapısı bölgesindeki küçük bir dönercide karışık ızgara ve karides yiyen 12 kişilik Polonyalı turist grubuna 4 bin 200 lira hesap çıkarıldığı iddiası yetkilileri harekete geçirdi.

Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, "Şikâyet bize de ulaştı ancak doğruluğunu araştırıyoruz. Ayrıca Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel ekipler de söz konusu işletmeden bilgi alıyorlar" dedi.

KARIŞIK IZGARA YENMİŞ

Söz konusu iddianın turistleri gezdiren tur şirketi tarafından gündeme taşındığını kaydeden Kilit, "12 kişilik turist grubu karışık ızgara ve karides yemiş. Yine iddiaya göre önce 4 bin 200 liralık hesap çıkarılmış sonra bu hesap 3 bin 200 liraya düşürülmüş. Olayı inceliyoruz" diye konuştu.

'BAŞVURU YAPACAĞIZ'

Bu tür konulara ciddi hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kilit, şöyle devam etti: "Turist sayısı ve hesap miktarı konusunda çelişkili açıklamalar var. Olay netleştiğinde biz de gerekli kurumlara müracaatta bulunacağız. Buraya gelen turistler bizim velinimetimiz. Onlara yanlış yapılmasına asla izin vermeyiz."

DÖNERCİ KONUŞTU: 'KİMSEYİ KANDIRMADIK'

Karışık ızgara ve karides yiyen 12 Polonyalı turiste 4 bin 200 lira hesap çıkartıldığı iddia edilen Türkmen Döner'in sahibi Cemil Türkmen ise söz konusu iddianın doğru olmadığını savundu. Türkmen, "Turist sayısı 12 değil, 19'du. 6,5 kilo jumbo karides, 19 porsiyon kalamar, 19 karışık ızgara, patates kızartması ve portakal suyu içtiler. Toplam hesapları da 2 bin 950 lira tuttu" dedi.

'İNDİRİM BİLE YAPTIK'

Kimseyi kandırmadıklarını söyleyen Türkmen, "Olayın polise yansıdığı da doğru değil. Müşteri bizden indirim istedi biz de yaptık. Parayı ödeyip faturalarını aldılar. Zaten bu menüyü başka yerde iki katı fiyata yerlerdi. Olayı gündeme taşıyanlar bize ticari olarak zarar vermek isteyen kişiler. Onlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.