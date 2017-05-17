Kurtlar Vadisi Pusu ve Yunus Emre dizisinde de oynayan Payidar Tüfekçioğlu, Halkalı Acıbadem hastanesinde hayatını kaybetti.
PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?
Payidar Tüfekçioğlu 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş,Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır.
Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'da çalışmıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev almaktadır.
Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunmaktadır. Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapmıştır.
En bilindik seslendirmeleri Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood gibi önemli aktörlerin Türkçe dublajlarını üstlenmiştir.
Dizileri; Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar'dır.