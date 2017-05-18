Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta çöpten topladığı şişelerle üniversite öğrencisi çocuklarını okutan 85 yaşındaki İbrahim Kaya’nın mesaisi sabah 06.00’da başlıyor. Eşi vefat eden 4 çocuk babası Kaya, caddeleri, sokakları sırtında torbasıyla geziyor. Günde yaklaşık 12 saat boyunca şişe arayan yaşlı adam “4 çocuğum var ve onların geçimini bulduğum şişelerle karşılamaya çalışıyorum. Yetmiyor fakat komşular yardım ediyor. İki çocuğum üniversite öğrencisi, birisi hukuk fakültesi diğeri ise inşaat teknikerliği okuyor. Günlük en fazla 15-20 lira kazanıyorum, yetmiyor ama bazen torbayla görünce insanlar yardım ediyor. Sokaklarda korkarak dolaşıyorum, şişeler genellikle ıssız yerlerde oluyor. Üç dört sefer dayağa maruz kaldım şişeleri toplarken. Emekli olsam bu işi bırakırım” dedi. İHA