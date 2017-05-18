Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla-Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.

BODRUM'DAN DENİZLİ'YE GİDİYORLARDI

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi. Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasından sonra bir kaza daha Muğla'da yürekleri hoplattı. Bodrum'dan aldığı Rus turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale ilçesine götüren Tamer Güngör yönetimindeki midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi. Kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.