Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak İncebel (Kato) dağlarında 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu devam ediyor.Operasyon bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 5 yeni mağara bulunurken, bugüne kadar tespit edilen mağara sayısı 53 oldu. Yeni bulunan mağaralardan birine, 66 basamaktan oluşan yaklaşık 23 metre uzunluğunda ip merdivenle inildi.

Yeni bulunan 5 yeni mağaralarda yapılan aramada şunlar ele geçirildi:

"188 kalaşnikof silah, 3 biksi makineli tüfek, 3 uçaksavar silahı, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 muhtelif tipte silah, 67 bin biksi mühimmatı, 7 bin 362 muhtelif mühimmat, 5 bin 100 elektrikli fünye, 820 litre mazot, 13 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi."

Bölgede 29 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda toplam 648 muhtelif tipte silah, 338 bin 418 muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.