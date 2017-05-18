Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771'e geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.Revize edilen 2015 yılı verilerine göre 1 milyon 333 bin 329 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771 oldu.Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2015 yılında 2,15 çocukken, geçen yıl 2,1 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

Doğurganlık hızı en yüksek il Şanlıurfa

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2016 yılında en yüksek gerçekleştiği il 4,33 çocukla Şanlıurfa oldu.Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,33 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,69 çocukla Ağrı, 3,46 çocukla Siirt ve 3,45 çocukla Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocukla Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocukla Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocukla Zonguldak takip etti.Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 125 iken 2016'da binde 133 olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle, 2016'da 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı azaldı

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2011'de binde 32 iken 2016'da binde 24’e düştü. Kaba doğum hızı, 2015'te binde 17 iken 2016'da binde 16,5 oldu. Diğer bir ifadeyle 2015'te bin nüfus başına 17 doğum düşerken, bu oran 2016'da 16,5 doğum olarak hesaplandı. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9'la Şanlıurfa oldu. Bu ili, binde 28,3'le Ağrı, binde 26,6'yla Muş ve binde 26,1'le Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu iller ise binde 9,8'le Karabük, binde 10,1'le Edirne, binde 10,2'yle Giresun ve Kırklareli olarak kayıtlara yansıdı.