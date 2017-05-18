Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler yoğun şikayet gelen bölgelerde uygulama yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde aracında çakar lambası bulunan bir sürücüye ceza kesilirken araçta bulunan bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın polislere ceza yapmamaları için dil döktü.

Gökçebostan Mahallesinde uygulama yapan sivil ekiplerin durduğu bir motosiklet sürücüsü ise polislere zor anlar yaşattı. Ehliyeti olmayan kişi tescilsiz ve plakasız olan motorun çekileceğini öğrenince uzun süre gözyaşı dökerek yalvardı. Değerinin 300 lira olduğu öğrenilen motosiklete kurallara uymadığı için yaklaşık 6 bin lira para cezası kesildi. Gece boyu devam eden uygulamalarda 3 motor trafikten men edilirken, yaklaşık 13 bin lira cezası kesildi.