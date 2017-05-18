Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de yaşayan 72 yaşındaki Turgut Terzioğlu, 27 yıl önce yakalandığı bağırsak kanserini kombu çayı ile yendiğini iddia ediyor.

KAMBU ÇAYI İLE 5 AYDA KANSERİ YENDİ

Ziraat mahallesinde yaşayan Turgut Terzioğlu, 1963 yılında ÇAYKUR'da bakım onarım müdürü olarak başladığı işinden 1989 yılında emekli olduktan sonra bağırsak kanseri hastalığına yakalandı. Uzun zaman hastalığına çare ararken yaptığı araştırmalar sonucu çay mantarı denilen Kombu Çayı'nın (Kombucha) kansere iyi geldiğini duyan Terzioğlu, doktorların belirli bir aşamaya gelen kanser için tedavi önerilerini reddederek öğrendiği şekilde kombu çayı tedavisine başladı. Terzioğlu, uyguladığı bu tedavi ile 5 ayda hastalığı yendiğini söyledi.

KİTAPLAR ALDIM ARAŞTIRMALAR YAPTIM

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Terzioğlu, "Bu kanser babamda da bende de vardı. Kanseri doğal yöntemlerle yenmek için araştırmalar yaptım. Kombu çayını duydum, nasıl hazırlandığı ile ilgili kitaplar temin ettim. Sonra anlatıldığı şekilde tedaviye başladım. 5 ayda kanserden bir eser kalmadı. Daha sonra yakın çevreme de bu çaydan hazırlamaya başladım. onlarda fayda gördü. Kim ararsa arasın hiçbir maddi yardım talep etmeden insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

"RİZE ÇAYINDAN YAPILABİLİR"

Terzioğlu, bakteri ve mayalardan oluşan çayın önemli içeriğinin 'Kombucha' denilen çay mantarının oluşturduğunu ifade ederek "Doğu Asya'da ilk olarak kullanılmış. Oradan dünyaya yayılmış. Mantar, jelatine benzer bir zardan oluşur. Kombucha mantarı çay ve şekerden oluşan besleyici bir solüsyonun içinde yaşar ve bu sıvı içinde sürekli olarak ürer. Mantarımsı tabaka çayın bütün yüzeyine yayılır ve daha sonra kalınlaşır. Kombu Çayı, ilaç olarak kullanılan fermente edilmiş bir çay çeşididir. Yeşil veya bizim Rize çayından yapılabilir" ifadelerini kullandı.