Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bazı Vatandaşlar kredi kartlarından yüklü miktarda çekim yapıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



KOPYA KARTLA ALIP, UCUZA SATARAK KAZINMIŞLAR

Ekipler 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda tespit ettiği şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle oluşturduğu kopya kartlarla Otomobil lastiği, klima, televizyon ve çeşitli elektronik eşyalar alarak bunları kısa sürede değerinin altına internet sitelerinde ve sahte evraklarla kurdukları şirketler üzerinden toplu halde sattıklarını belirledi.

122 KİŞİNİN KART BİLGİSİYLE 2 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ

Polis ekipleri şüphelilerin 122 kişinin kart bilgileriyle 49 farklı işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık alışveriş yaptığını tespit etti. Ekipler şebekenin bilgisayarlarında inceleme yaparak kaç kişinin daha kimlik bilgilerinin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.



3 İLDE 21 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mayıs'ta İstanbul, Adana ve Malatya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun da bulunduğu 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 35 cep telefonu, 53 SİM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 8 hafıza kartı, 22 promosyon kartı, 18 kart kopyalama düzeneği, 2 tane yazılımıyla oynanmış pos cihazı, 11 tane yazıcı, 3 sahte nüfus cüzdanı, kart kopyalama cihazı ve 9 bin 25 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun 'Dolandırıcılık' ve 'Kart kopyalama' suçlarından 30 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



6 TUTUKLU, 14 ADLİ KONTROL, 1 SAVCILIKTAN SERBEST

Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla nitelikli dolandırıcılık', 'Suç eşyasının alınması kabul edilmesi', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Yasak cihaz ve programlar' suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şebekeye yönelik yaptığı fiziki takip sırasında şüphelilerin ele geçirdikleri kart bilgileriyle yaptıkları alışverişlerin nakledilmesini takip etmeleri görüntülere yansıdı. Polis ekipleri Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yaptığı baskınlar ve evlerde ele geçirilen maddeler görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle görüntüler son buldu.