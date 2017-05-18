Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Bolkuş köyü Yalnızca mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Nuri Kazancı (68), 78 YB 569 plakalı traktör ile yamaçtan yukarıya makaralı halat yardımı ile tomruk çektiği sırada halatın bağlı bulunduğu ağaç devrildi. Traktörün üst kısmındaki çam ağacının traktörün üzerine devrilmesi sonucu direksiyon kısmında Kazancı, ağacın altında kaldı. Diğer orman işçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı incelemede Kazancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kazancı’nın cansız bedeni AFAD ve orman işçilerinin yardımı ile devrilen ağacın altından çıkarılarak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.