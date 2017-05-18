İddiaya göre, kahvehane işletmeciliği yapan Y.G. (46) Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde yeğeni İsmail Uğur Güleç'i (29) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma esnasında Y.G, yeğenine önce tabanca ile ateş açtı, isabet ettiremeyince bıçakladı. Güleç olay yerinde hayatını kaybederken Y.G. jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa'da cinayet
18.05.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Etiketler : cinayet,teslim oldu,haberler,
474516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474516.aspx
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