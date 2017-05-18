Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, kahvehane işletmeciliği yapan Y.G. (46) Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde yeğeni İsmail Uğur Güleç'i (29) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma esnasında Y.G, yeğenine önce tabanca ile ateş açtı, isabet ettiremeyince bıçakladı. Güleç olay yerinde hayatını kaybederken Y.G. jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.