Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 3 bin 390 lira çıktı.

Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dilencilere yönelik çalışma başlattı.Bulvar, trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikayetleri değerlendiren ekipler, esnaftan ve yolda yürüyenlerden para isteyen A.İ'yi takibe aldı.A.İ'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin şalvarındaki gizli cepte 3 bin 390 lira 70 kuruş para ele geçirdi.Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.