Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik görevlileri tarafından tartaklanan gençler, otomobillerini iterek uzaklaştıktan sonra yakıt alıp arkadaşları ile birlikte geri döndü. Yeniden başlayan tartışmada açılan ateş sonucu fabrika güvenlik görevlilerinden Recep Kumbas vurularak hayatını kaybetti. Polis olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

YAKITI BİTEN OTOMOBİLLERİNİ İTMEYEN GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR

Esenyurt'ta 1 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olay, polis tutanaklarına göre şöyle gelişti; Araçlarının yakıtı biten 3 kişi, otomobillerini iterek benzinciye doğru giderken, önünden geçtikleri bir perde fabrikasının önünde duran güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. İddialara göre benzin biten aracı itmeye yardım etmeyen güvenlik görevlilerine kızan gençler, bagajdan çıkardıkları beyzbol sopasıyla saldırdı. Ancak fabrika önündeki işçi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen gençler, bir süre sonra otomobillerini itmeye devam ederek olay yerinden ayrıldı. Az ilerdeki benzinciye giderek araçlarına yakıt alan şüpheliler daha sonra yanlarına başka arkadaşlarını da alarak fabrika önüne geri döndü.



YAKIT ALIP ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE GERİ DÖNDÜLER

Fabrikanın önünde toplanan işçi ve güvenlik görevlileri ile şüpheliler arasında yeniden tartışma başladı. Bu sırada 3 otomobille olay yerine gelen kişiler tarafından kalabalığın üzerine ateş açıldı. Olay sırasında Recep Kumbas tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarlarken, çevreden yetişenler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Recep Kumbas kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. önceki gün yapılan gerçekleştirilen operasyonda Adem Y., İslam Y.(18), Yunus B.(29), Sevret B.(18), Hikmet K.(34) gözaltına alındı Poliste yapılan sorgularında şüphelilerden Adem Y.'nin silah kullandığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Adem Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.