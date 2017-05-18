Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Darıca Nene Hatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Misvak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K.(32) isimli şahıs boşanma davası açtığı eşinin evine gitti. Eve gittiğinde evde bulunan ve bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Bilal O.(27) ile eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur K., Bilal O.’ya pompalı tüfekle ateş etti. Kaçmaya çalışan Bilal O. sokakta yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın yaşandığı yere kimseyi yaklaştırmadı. Vurularak ağır yaralanan şahsa müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri Bilal O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Meydana gelen olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur K. polis tarafından gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.