Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali T. idaresindeki 34 GN 8150 plakalı hafriyat kamyonu, Eğirdir-Gelendost yolu Göktaş mevkisinde, Emir K. yönetimindeki 32 DB 793 plakalı ilçe minibüsü ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen biri hayatını kaybederken, biri ağır, 6 kişinin tedavileri devam ediyor. Ayakta tedavi gören 16 kişi ise taburcu edildi.

Her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.