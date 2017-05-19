Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Belediyesi, “Mızraklı İlmihâl”in müellifi Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî hazretlerinin medfun bulunduğu mezarlığa itirazlara rağmen nikâh salonunu kondurdu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, binanın açılış kurdelesini keserken “Bazı vatandaşlarımızın burası ile ilgili hassasiyetleri var. Emin olunuz saygı duyuyorum. Fakat Edirne Müzesi tarafından burada dört kez kazı yapıldı. Hepsinde Muhammed bin Kutbüddin-i İzniki hazretlerinin mezarının olmadığı raporlandı” dedi. Oysa raporlar Başkan Gürkan’ın iddialarını yalanlıyor.

KOORDİNATI BİLE BELLİ

16 Kasım 2005 tarihli “Müze Raporu”nda Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî hazretlerine ait olan mezarın “Elektrik Fabrikası” binasının güneyinde bulunduğu açık ve seçik bir şekilde bildiriliyor. Raporda “Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî’nin mezar yeri hakkında bilgi sahibi olan Oral Onur’un gösterdiği bütün alan X-Y koordinatlarıyla karelajlanmıştır” denilerek, kabr-i şerifin yerinin kesin olarak tesbit edildiği bildiriliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer ifade de şöyle: “Eski Elektrik binasının yaklaşık 30 metre güneyinde açılan bölgede kırılmış olarak bulunan mezar taşı üzerindeki yazı karakteri ve tezyinattan 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir.”

İki canlı şahit, Tarihçi-Araştırmacı-Yazar Oral Onur’un, bilahare bilirkişi raporunda imzası bulunan, mezarlığın kaldırılışı zamanındaki Kadastro Müdürü Adnan Evinay’ın da kabr-i şerifin bulunduğu yer olarak aynı yeri göstermeleri, kabr-i şerifin yerinin kesin olarak tespit edildiğinin ispatı.

TARİHE BİR BAK

Tarihî kaynaklarda Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî’nin burada medfun olduğu kesin bir dille belirtiliyor. Kazı çalışmaları bu yerin kaynaklarda belirtilen Tatarhanîler-Zindanaltı Mezarlığı olarak bilinen yer olduğunu doğrulanıyor. Ayrıca bu mezarlıkta Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî’nin medfun olduğu Osman Nuri Peremeci tarafından yazılan “Edirne Tarihi” adlı eserde belirtiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16 Eylül 2005 tarih ve 2197 sayılı yazıları ile oluşturulan 6 kişiden müteşekkil bilirkişi heyeti (Mehmet Dursun Kaya, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi şube Müdürü - Emekli; Salih Beyaztaş, Edirne emekli Tapu Kadastro Bölge Müdürü-hâlen İstanbul Barosu Avukatlarından; Adnan Evinay, Edirne Emekli Kadastro Müdürü; İbrahim Koçaşlı, Edirne Müftüsü-emekli; M.Hulki Demiray, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Uzmanı, emekli Albay) Harita Yüksek Mühendisi Y. Mümtaz Yılmaz Eren’in “ülke koordinat sisteminde konumu Y. 462893 m. X. 4615160 m olarak tespit ettiği mezarın 14 ada, 38 parselde olduğu ve eski elektrik binasının yaklaşık 30 metre güneyinde yola paralel bir şekilde kazı çalışması yapılan alanda 2x3 m ölçülerindeki mezar yapısının Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî’ye ait olduğunun tespitini yaptı. Harita Yüksek Mühendisi Y. Mümtaz Yılmaz Eren’in işaret ettiği, bilirkişi heyetince tespiti yapılan mezar yapısının Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî hazretlerine ait mezar yapısıdır” şeklindeki açık ifadeler, kabr-i şerif hakkındaki tereddütlerin ve yalan ifadelerin reddidir.

BAŞKAN SUÇ İŞLİYOR

Tarihçilere göre, Belediye Başkanı Gürkan, kaynaklar ve belgeler varken hem gerçekleri yok sayıyor hem suç işliyor. İznikî hazretlerinin sevenleri şu itirazda bulunuyor: Mezarın yerini tespit eden resmî belgeler, Koruma Bölge Kurulunda, hem Belediyede ve hem de Valilik’te mevcut. Klasörleri dolduran bu belgeler, bilhassa Edirne Valiliğinin “olur”u ile tespit edilen bu hususta mütehassıs ve tecrübeli, seçkin bilirkişiler tarafından “nokta” olarak tespiti yapılarak, kabr-i şerifin bulunduğu yerin “X” ve “Y” ülke koordinatları ile mevcudiyeti ispat edilmişken inkâr edilebilir mi? Nikâh salonu olarak buranın açılışını yapmak, açıkça ve bilerek suç işlemek, suç olduğu gibi, tarihe, ecdada, ilme ve âlime saygısızlığın zirvesidir. Bu yanlıştan dönülmesini ısrarla istemek, vatandaşın, Edirnelinin, gerçekleri gören ve bilen herkesin hem hakkı ve hem de görevidir.

KANUN MADDESİ ÇOK AÇIK

Nikâh salonunun tescilli Tarihî Tatarhaniler Mezarlığı’nda bulunan ve Mezarlık Müştemilatı olan ve “Mezarlık” olarak tapuda da tescilli iken Eski Elektrik Fabrikası’nı nikâh salonu yapmak ve açılışını gerçekleştirmek, hem Koruma Kurulu kararlarına ve hem de ilgili Mevzuat ile Mezarlıkların Korunmasına Ait Kanun’un 2. maddesine açıkça aykırı. 2. madde aynen şöyle: Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz Asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz.

Üstelik Müze Müdürlüğünün raporunda, lahidlerin ortaya çıktığını ve birçok mezarın, bu kazı neticesinde mevcudiyetini bildirmektedir. Kırılmış olarak çıkan bu kabir taşlarından, 15. asra ait olanları bu büyük âlimin kabrinin yanında bulunduğu tespit edilmiştir. Zaten Muhammed bin Kutbiddin-i İznikî hazretlerinin vefat tarihi 1480 olup, 15. asırdadır.

BAKANLIĞI MI, VALİLİĞİ Mİ, BELEDİYEYİ Mİ?

HANGİSİNİ SAYALIM

∂ Valilik Belediye protokolü: Edirne Valisi Nusret Miroğlu ile Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’nin imzaladığı üç sayfalık protokol.

∂ Bilirkişi Raporu: Bilirkişi raporunda aynen: “...Tahrir Beyannamesi ve Çap ve Vaziyet Planı’nda merhum Muhammed bin Kutbüddin-i İznikî hazretlerinin kabrinin anılan belgelere ve mahallinde yaptığımız tetkik ve tespitlere göre öncelikli hâlen kazı yapılan ve Kültür Bakanlığınca ruhsata bağlanan mahalde plan ve tapu kayıtlarına birebir uygun bulunan 14 adanın 3 no.lu parsel hudutları içinde bulunduğu gözlenmiştir” şeklinde bildiriyor.

∂ Badi Ahmed Efendi; Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinin 224. sayfasında bu zatın kabrinin Tatarhaniler Mezarlığı’nda olduğunu yazıyor.

∂ Osman Nuri Peremeci Edirne Tarihi 121’inci sayfasında, Muhammed Muhyiddin bin Kutbüddin-i İznikî hazretlerinin kabrinin Tatarhaniler Mezarlığı’nda olduğunu ifade ediyor.

∂ İslâm Âlimleri Ansiklopedisi 12. cilt 315-316 sayfalarında, bu büyük âlimin Edirne’de vefat ettiği ve üstünlüğü anlatılıyor.

∂ Bursalı Mehmed Tahir Efendi’nin Osmanlı Müellifleri 148 ve 149. sayfalarında Fatih’in Hocası olan bu büyük zatın kabrinin Edirne Tatarhan Mezarlığı’nda olduğu bildiriliyor.

∂ Vefatı “Lekad etellahe bi kalbin selim” ve “Rahmetullahi aleyhi daimen” terkiplerinin gösterdiği hicri 885’te, kabri Edirne’de Zindanaltında Tatarhan Mezarlığı’ndadır. Mezar taşındaki tarih 885’tir. Badi Efendi’nin Edirne Tarihi’nde yazılı.

∂ Bağdatlı İsmail Paşa’nın Hediyetü’l-Arifin Esmaü’l-Müellifîn ve Asarü’l-Musannifin adlı eserinin 2. cilt 211. sayfasında merhumun Edirne’de 885 hicri (miladi 1480) tarihinde vefat ettiği ifade ediliyor.

∂ Müze Müdürlüğünün 06 Kasım 2005 tarihli raporunda “...tarihî kaynaklarda Muhammed bin Kutbüddin-i İznikî adlı zatın burada (Tatarhaniler Mezarlığı’nda) gömülü olduğu kesin bir dille belirtilmektedir” deniliyor.

∂ Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünûn 2. cilt 1.768. sayfasında bu zatın Tatarhaniler Mezarlığı’nda olduğu yazılı.