Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerini 12 Mayıs günü esnaf ve işadamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terörün finansmanını sağlamak' suçlamalarıyla 1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nuri Korkmaz, Süleyman Ünsal, İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Halil Korkmaz, Ahmet Osman Başaltı ve Sami Gülhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayram G., Ahmet B. ve Nagihan B. ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı.