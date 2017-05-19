Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu; ‘Adalar önünden başlayıp İzmit Gölcük Körfezi’ne kadar kırılacak olan fay hattı 1894’den bu yana 123 yıldır biriken bir enerji. Boyu kısa ve enerjinin birikme süresi az bir zaman olduğu için büyüklüğünün 7’nin altında olmasını bekliyoruz.

BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Depremin büyüklüğü 6’nın üzerinde dahi olsa tehlikeli bir tablo çizmeye yeterli. Şehrin merkezini vurmayacak ama tabi Tuzla’yı da vuracak. Erken uyarı sistemini kullanamama durumumuz var. Yeni binaların yapımında doğalgaz bağlantılarının kopmaya mani olacak esnek malzemeyle yapıldığı söyleniyor bu da iyi haber.

250 YILDIR SUSKUN

Ancak 1766’dan bu yana 250 yılı aşkın süredir biriken enerjiyle olması beklenen kırılma yönü Tekirdağ Şarköy tarafından İstanbul Bakırköy’e doğru. 10 km metre uzaklıkta gerçekleşecek olması tehlikeyi ve riski artırıyor. Beklediğimiz çok üstünde problemlerle karşılacağımız açık. Adalardan İzmit’e doğru giden faya göre enerji birikiminin yüksek olması sebebiyle 7,5 civarı bir deprem bekleniyor. Bu deprem de Tekirdağ yönünden İstanbul’a geliş hızına göre 7-8 saniyelik bir zaman var bu da uyarı sistemlerini arada insan olmadan otomatik bir şekilde devreye sokmak için yeterli bir süre. Yani bu süre içerisinde raylı sistemler durdurulabilir ve inişe geçen bir uçak inişi pas geçebilir.’

VATAN