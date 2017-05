Türkiye Gazetesi

Daha önce 1-2 kutu ile üretim yapan Gültekin Demiral, aldığı destek ile yaklaşık 100 bin ipekböceğine tekamül eden 5 kutuluk tohum ile üretime başladı. Şu an üretimin son evresi olan koza örme aşamasında olan çalışmalardan 10 gün sonra yaklaşık 200-250 kilogram ipekböceği kozası elde edilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının projesini duyup yararlanmak istediklerini ve başvurusunun olumlu sonuçlandığın söyleyen Gültekin Demiral , " Aldığımız destek ile bu ipekböceği evini yaptık. Daha sonra gördük ki Türkiye'nin en kapsamlı ipek böceği yetiştirilen yeri burasıymış. Biz 40 gün içinde 200-250 kg koza üretiyoruz. Bu da 15 bin liraya tekamül ediyor. Riski yok. Tohumları kooperatif devlet yoluyla getiriyor. Herhangi bir hastalık olduğunda bir telefonla gelip tedavi ediyorlar. Yetiştirdiğinde de satma sıkıntısı yok. Hazır olduğunda gelip kapında alıyorlar. Ödeme banka yoluyla yapılıyor. Kısa sürede 40 günde 15 bin lira bir gelir çok iyi. Önceki sistemde en fazla 5 bin lira yapabildik. Dut fidanlarımız tam büyümediği için 5 kutu yaptık. Bunu ilerde 10 kutu olarak yapmayı istiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

KISA SÜREDE ELİMİZE GÜZEL PARA GEÇİYOR

Sırtında bebeğiyle Sabah ilk işi ipek böceklerinin karnını doyurmak olan Gültekin Demiral'ın eşi Ayşe Demiral, ipekböceği üretiminin zevkli ve sera işlerine oranla daha zahmetsiz olduğunu söyledi. Parasının da diğer işlere oranla daha güzel olduğunu ifade eden Ayşe Demiral, "Kısa sürede elimize güzel para geçiyor. Eşime yardımcı oluyorum, evime katkı sağlıyorum. Bunları sonraya koyarsan aç kalıyorlar ve hastalanıyorlar. Önce bunlarla ilgileniyorum. Çocuğumu sırtıma alıp bu işleri yapabiliyorum. Allah devletten razı olsun" diye konuştu.

Demiral ailesinin yaptığı üretimi yerinde görmek isteyen Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ise aileyi tebrik etti. Unutulmaya yüz tutmuş bir sektörün yeniden dirilmeye başlamasını görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, "40 günlük bir süreçte üreticimizin ciddi kazanım sağladığı bir sektör bu. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzün ortak yürüttüğü bu proje Türkiye'de tektir. Bu projenin ülkemize örnek olmasını ve çoğalmasını temenni ediyoruz" dedi.

GELENE YOK DEMİYORUZ

Riski olmayan ve pazarı hazır olan bir sektör olan ipekböceği üretiminin ilçede yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Kaya, 67 üreticinin 112.5 kutu ile toplamda 3 bin 200 kg üretim yaptığını belirtti. İçinde bulundukları tesisin tek başına 500 kilogram üretim yapma kapasitesi olduğunu ancak şu an yarı kapasiteyle faaliyet gösterdiğini söyleyen Kaya, "Devletlerimizin imkanlarıyla gelene yok demiyoruz. Üretim yapmak isteyen her bireye limit koymaksızın destek veriyoruz. 40 günde yaklaşık 15 binin üzerinde bir geliri elde edebilecek. Riski yok, ürünümü satamam diye bir kaygısı yok. Canlı bir sektör. Biz de görevimiz gereği mahallelerimizde her bireyimize anlatıyoruz. Her geçen gün davetimize icabet eden çayımızı içen vatandaş sayısı artıyor. Artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.