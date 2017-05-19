Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükbaş hayvan sahibi besiciler 2- 4 bin TL maaşla çoban bulamamaktan şikayetçi. 450 küçükbaş hayvanla yaylaya göç eden 63 yaşındaki Refik Kaya, "Yeni nesil artık çobanlık yapmıyor, hayvanı olup yapan da çok para istiyor. Çobanların maaşı 2 bin TL'den başlıyor ama yine de sıkıntı büyük" dedi.

Ordu ve Giresun'da sahil kesiminden 1500- 3000 rakımlı yaylalara göç devam ederken, besiciler küçükbaş hayvanlar için yaz mevsiminde yaylalarda çoban bulamamaktan yakınıyor. Küçükbaş hayvan sahipleri kendileri çoban bulamayınca, yaz mevsiminde belli bir ücret karşılığında hayvanlarını yaylada otlakçıya veriyor. Yaylada mera imkanı olan, yaz sezonu boyunca yardımcı çobanlarla birlikte 500- 1000 arasında küçükbaş hayvanları bakan otlakçıların aylık geliri ise 6- 7 bin TL'yi buluyor. Çobanların besiciler ve otlakçılardan talep ettikleri aylık ücretleri 2 bin TL'den başlarken SSK, barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarıyla bu rakamın 4 bin TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.450 küçükbaş hayvanını Giresun'a bağlı 3 bin rakımlı Karagöl yaylasına götüren, Ordu'nun Altınordu ilçesi Ortaköy (Köyü) Mahallesi'nde yaşayan evli 9 çocuk babası Refik Kaya, 30 yıldır besicilik yaptığını, fakat hayvanları bakacak çoban bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Küçükbaş hayvan besleyenlerin her geçen yıl azaldığını, eskisi gibi çobanlığın da rağbet görmediğini belirten Refik Kaya şunları anlattı:

Hayvanlar yaylaya gidene kadar biz bakıyoruz. Çobanlar eskisi gibi değil, artık çok para istiyorlar. Bir çoban aylık en az 2 bin TL maaş ve sigorta istiyor. Yemesi içmesi, barınma ihtiyaçlarını da hesap edersek bu rakam çobanına göre daha da artıyor. Bizim buna imkanımız yok, maddi durum ağır olduğundan sigorta yaptıramıyoruz. O yüzden bütçeme göre çoban bulamadım. 2- 3 bin TL maaş ödemekle de bu iş yine bitmiyor, gel de bul çobanı. Kendi imkanıyla bizim gibi zor da olsa bu mesleği sürdürenler var. Yeni nesil kesinlikle yakın olmuyor, çobanlıktan hep uzaklaşıyor. İmkanı olmayan hayvanlarını belli bir ücret karşılığında otlakçıya veriyor."

Ordu'dan Giresun'a bağlı Bulancak Atalan Yaylası'na büyükbaş hayvanlarını götüren evli 5 çocuk babası 75 yaşındaki İsmet Şişek de, kendi ihtiyacını karşılamak için büyükbaş hayvan beslediğini, yaylada hayvanları çobana vermeyerek kendisinin bakacağını söyledi.