Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik, Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu S.B., M.A., R.G., K.A. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, aynı operasyon kapsamında dün de 7 kişi gözaltına alınmıştı.