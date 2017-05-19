Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik, Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu S.B., M.A., R.G., K.A. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, aynı operasyon kapsamında dün de 7 kişi gözaltına alınmıştı.
3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
19.05.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ operasyonu,
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