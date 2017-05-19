Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yıldırım, su baskını, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışına karşı tedbirli davranılması istendi.
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
19.05.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Etiketler : Meteoroloji,
474841 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474841.aspx
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